Бездомная в Москве обвинила в пропаже своего сына Сергея Зверева

Столичная полиция проверяет информацию о пропаже молодого человека без определенного мета жительства по заявлению его матери. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, женщина винит в продаже сына известного стилиста Сергея Зверева.

По словам женщины, ее 27-летний сын Морис сел на Калужской площади в троллейбус и уехал в неизвестном направлении. Попытки матери найти его не увенчались успехом. Со слов заявительницы известно, что и она и ее сын не имеют постоянного места жительства, а останавливаются в различных хостелах.

«Телефона пропавший при себе не имел. Также заявительница сообщила, что в пропаже сына она винит стилиста Сергея Зверева и некого бизнесмена, поскольку они, по ее словам, преследуют Мориса и им «важны его ресурсы здоровья», — сообщил источник.

Полиция начала проверку. Особые приметы молодого человека: в день исчезновения был одет в темно-синее пальто с капюшоном, рваные джинсы, на голове была шапка-ушанка с принтом в стиле милитари, на ногах желтые ботинки. Отмечается, что это уже не первое исчезновение Мориса. В 2014 году на его поиски был брошен поисковой отряд «Лиза Алерт». Тогда юноша пропал в середине июня, когда уехал на фестиваль. Обнаружили его уже в августе.

Ранее 5-tv.ru писал, что столичная полиция обнаружила пропавших с деньгами подростков в Москве.