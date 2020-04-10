«Я как лахудра»: Лариса Гузеева показала, как собирается на съемки

Несмотря на режим всеобщей самоизоляции, бессменная ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева продолжает съемки в программе. Правда, из-за угрозы заражения коронавирусом сегодня ей приходится терпеть массу неудобств.

Так, например, недавно артистка пожаловалась подписчикам в Instagram, что вынуждена делать макияж и укладку самостоятельно. Ведь из соображений безопасности штат сотрудников за кадром временно сократили. В частности, ведущие остались без личных стилистов.

«Сегодня третий день съемок. Ну а я — вот так. Сама оделась, сама накрасилась, сама себя причесала. Завидую женщинам, которые умеют делать все с собой. Я же как дура, как лахудра какая-то», — с иронией заметила Гузеева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Однако жестким режимом Ларису не напугаешь: она не собирается приостанавливать работу, как, например, сделала ее коллега, астролог Василиса Володина. Звезда шоу-бизнеса уверена: в такое сложное время зрителю нужен позитив и хорошие эмоции. Поэтому ее шоу будет выходить в эфир.

«Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких дороже. Она, наверное, молодец. А мы — дураки. Но нас так учили, мы должны быть на передовой, должны развлекать» — заявила артистка во время очередного эфира в Instagram.

Поклонники поддержали любимую звезду в ее решении продолжить работу и поспешили заметить: даже без помощи стилистов Лариса выглядит сногсшибательно. Ведь главное, по их мнению, — харизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева нецензурно призвала россиян остаться дома на время карантина.