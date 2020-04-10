Ситуацию с распространением COVID-19 обсудили на заседании межправительственного совета ЕврАзЭС
Как подчеркнул премьер-министр РФ, страны-участницы Союза эффективно работают вместе, чтобы противостоять общей угрозе.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
За прошедшие сутки в России выявили 1786 новых инфицированных. Общее число больных коронавирусом в стране почти 12 тысяч человек. Тест на COVID-19 к сегодняшнему дню сдали больше одного миллиона 90 тысяч человек. Из больниц выписаны 795 выздоровевших, в их числе — 97 за последние 24 часа.
В регионах продолжают вводить дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. Так, в Москве с сегодняшнего дня действуют жесткие штрафы для водителей, которые нарушили карантин. Номера машин будут фиксировать камеры наблюдения. Штрафы будут приходить автоматически. Ну а кроме того, данные машин будут получать патрульные инспекторы.
И в первый же день сотрудники ГАИ остановили злостного нарушителя карантина — мужчина несколько дней ежедневно совершал поездки, хотя должен был находиться дома в режиме строгой самоизоляции. Водителя отправили в больницу, а машину — на штрафстоянку.
О ситуации с коронавирусом сегодня говорили на заседании Евразийского Экономического Союза. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал коллег информировать друг друга об экономических мерах, которые принимаются для борьбы с распространением опасного заболевания. Заседание межправительственного совета ЕврАзЭС прошло в формате видеоконференции. Российский премьер подчеркнул: механизм Союза показал свою эффективность — страны работают вместе, чтобы противостоять общей угрозе.
«Приоритетная задача — это защита жизни и здоровья наших стран. Необходимо усилить взаимодействие в санитарно-эпидемиологической сфере, оперативно принимать меры на уровне евразийской комиссии, причем, делать опережающие шаги, чтобы не допустить распространения заболевания», — сказал Михаил Мишустин.
Еще одна важная задача — не допустить сбоев в торговле между странами-участницами Союза. Ряд товаров уже освободили от ввозных пошлин — это средства защиты, дезинфекции, медицинское оборудование. И впервые введен запрет на вывоз этих товаров за пределы ЕврАзЭС. Помимо этого Россия передала тест-системы, которые позволили выявить инфицированных коронавирусом в Белоруссии, Армении и Киргизии.
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