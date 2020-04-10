Полицейские помогли пожарным эвакуировать 11 человек из горящего дома в Астрахани
Увидеть, как проходила спасательная операция, получилось благодаря нагрудной камере на форме одного из правоохранителей.
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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, 5-tv.ru
В Астрахани наградят сотрудников полиции, которые спасли из полыхающего дома более десяти человек. Сил пожарных оказалось недостаточно, а время шло на секунды. Рискуя жизнью, без какой-либо экипировки, полицейские на руках выносили пострадавших. Увидеть, как все это было, помогла нагрудная камера на форме одного из правоохранителей.
Уникальные кадры спасательной операции — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Зименкина.
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