В Астрахани наградят сотрудников полиции, которые спасли из полыхающего дома более десяти человек. Сил пожарных оказалось недостаточно, а время шло на секунды. Рискуя жизнью, без какой-либо экипировки, полицейские на руках выносили пострадавших. Увидеть, как все это было, помогла нагрудная камера на форме одного из правоохранителей.

Уникальные кадры спасательной операции — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Зименкина.