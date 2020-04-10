Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram рассказал, какая судьба ждет российских звезд шоу-бизнеса в ближайшем будущем из-за пандемии коронавируса. По его словам, артисты не платят налогов, а так как отрасль развлечений уже несет большие убытки из-за карантина, в скором времени их ждет распродажа личного имущества.

«Я связался с продюсерами, такими же прокатчиками, как и я, которые прокатывают наших артистов как в России, так и за рубежом (в Америке, Европе, скандинавских странах). Хочу вам сказать, что артисты в принципе никогда не платили налогов, так до сих пор и не платят», — написал Разин.

По его словам, единственная группа, которая в суде доказала, что исправно платила налоги с концертной деятельности, это «Ласковый май». Другие артисты ежемесячно получали баснословные суммы, а теперь вынуждены сидеть без дела.

«Единственное, скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что. Тем не менее, надеемся на лучшее», — заключил продюсер.

Instagram @razin_andrei_lm

Андрей Разин большой любитель судиться со звездами. Так, в декабре 2019 года он подал иск о защите чести и достоинства ко Льву Лещенко, Андрею Малахову и Юрию Шатунову. Продюсер нашел оскорбительными и клеветническими их слова о нем во время эфира передачи Малахова. Позже, как писал 5-tv.ru, Разин отозвал иск против Лещенко, узнав о его госпитализации.