Андрей Разин обвинил звезд в неуплате налогов и предрек им скорое разорение
Продюсер заявил, что российские артисты никогда не платили налогов. По его мнению, Пугачева, Галкин, Киркоров и другие скоро будут распродавать имущество из-за пандемии коронавируса.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян,Instagram @razin_andrei_lm
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram рассказал, какая судьба ждет российских звезд шоу-бизнеса в ближайшем будущем из-за пандемии коронавируса. По его словам, артисты не платят налогов, а так как отрасль развлечений уже несет большие убытки из-за карантина, в скором времени их ждет распродажа личного имущества.
«Я связался с продюсерами, такими же прокатчиками, как и я, которые прокатывают наших артистов как в России, так и за рубежом (в Америке, Европе, скандинавских странах). Хочу вам сказать, что артисты в принципе никогда не платили налогов, так до сих пор и не платят», — написал Разин.
По его словам, единственная группа, которая в суде доказала, что исправно платила налоги с концертной деятельности, это «Ласковый май». Другие артисты ежемесячно получали баснословные суммы, а теперь вынуждены сидеть без дела.
«Единственное, скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что. Тем не менее, надеемся на лучшее», — заключил продюсер.
Андрей Разин большой любитель судиться со звездами. Так, в декабре 2019 года он подал иск о защите чести и достоинства ко Льву Лещенко, Андрею Малахову и Юрию Шатунову. Продюсер нашел оскорбительными и клеветническими их слова о нем во время эфира передачи Малахова. Позже, как писал 5-tv.ru, Разин отозвал иск против Лещенко, узнав о его госпитализации.
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