Андрей Разин резко ответил Льву Лещенко, назвавшего его администратором

Андрей Разин назвал предательством слова Льва Лещенко на ток-шоу, где 77-летний артист назвал бывшего участника и продюсера Группы «Ласковый май» администратором, который выдает себя за певца. Разин в интервью 5-tv.ru обратился с гневной речью в адрес Лещенко, в которой перечислил в качестве аргумента все свои заслуги, регалии и солидные места работы.

«И вы называете меня, что я какой-то администратор! Извините, подвиньтесь! <…>Стыдно, просто стыдно слушать от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас жаба душит, что Разин обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел, вы просто стали заодно с такими как Лера, как Басков… сели просто за один стол с проститутками и превратились сами в проститутку», — заявил продюсер.

Андрей Разин также сообщил, что в самое ближайшее время, может быть даже еще до Нового года обратится в суд с иском о защите чести и достоинства.

«После чего поступит крупный материальный иск к Андрею Малахову и ко все собравшимся этим нелюдям, которые устроили вранье, ложь, дискредитацию моего имени», — заключил музыкант.

5-tv.ru

Как ранее сообщал 5-tv.ru, скандал разразился после того, как бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов заявил в эфире шоу Малахова, что Андрей Разин исполнял песню «Седая ночь» под его фонограмму. Лев Лещенко встал на сторону Шатунова и нелицеприятно отозвался о Разине. После этого взаимные оскорбления бывших друзей переместились в соцсети.