Узнав о болезни народного артиста России Льва Лещенко, Андрей Разин отозвал судебный иск против него. Об этом продюсер группы «Ласковый май» сообщил на своей странице в Instagram.

«Узнав о несчастье, которое случилось с Львом Валерьяновичем Лещенко, я дал команду моим адвокатам отозвать иск о защите чести и достоинства, который был подан в Нагатинский суд», — написал музыкант.

Instagram @razin_andrei_lm

Он напомнил, что конфликт разгорелся из-за высказываний Юрия Шатунова и Льва Лещенко на шоу Андрея Малахова. Однако Лещенко, по словам Разина, жертва — он «просто оказался в ненужное время в ненужном месте» и оскорбил его «не поняв в чем дело».

«Сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому я от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и чтобы он как можно быстрее вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею», — заявил Андрей Разин, добавив, что с Шатуновым и Малаховым по-прежнему намеревается судиться.

Как ранее сообщал 5-tv.ru Лев Лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус и позже переведен в реанимацию. Заражение COVID-19 официально не подтверждено. По словам Владимира Винокура, результатов анализов пока нет.