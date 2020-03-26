Разин отозвал иск к Льву Лещенко, узнав о его госпитализации
С Малаховым продюсер «Ласкового мая» по-прежнему намерен судиться.
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Фото, видео: Instagram @razin_andrei_lm, РИА Новости /Антон Круглов
Узнав о болезни народного артиста России Льва Лещенко, Андрей Разин отозвал судебный иск против него. Об этом продюсер группы «Ласковый май» сообщил на своей странице в Instagram.
«Узнав о несчастье, которое случилось с Львом Валерьяновичем Лещенко, я дал команду моим адвокатам отозвать иск о защите чести и достоинства, который был подан в Нагатинский суд», — написал музыкант.
Он напомнил, что конфликт разгорелся из-за высказываний Юрия Шатунова и Льва Лещенко на шоу Андрея Малахова. Однако Лещенко, по словам Разина, жертва — он «просто оказался в ненужное время в ненужном месте» и оскорбил его «не поняв в чем дело».
«Сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому я от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и чтобы он как можно быстрее вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею», — заявил Андрей Разин, добавив, что с Шатуновым и Малаховым по-прежнему намеревается судиться.
Как ранее сообщал 5-tv.ru Лев Лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус и позже переведен в реанимацию. Заражение COVID-19 официально не подтверждено. По словам Владимира Винокура, результатов анализов пока нет.
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