С Малаховым продюсер «Ласкового мая» по-прежнему намерен судиться.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @razin_andrei_lm, РИА Новости /Антон Круглов

Узнав о болезни народного артиста России Льва Лещенко, Андрей Разин отозвал судебный иск против него. Об этом продюсер группы «Ласковый май» сообщил на своей странице в Instagram.

«Узнав о несчастье, которое случилось с Львом Валерьяновичем Лещенко, я дал команду моим адвокатам отозвать иск о защите чести и достоинства, который был подан в Нагатинский суд», — написал музыкант.

Instagram @razin_andrei_lm

Он напомнил, что конфликт разгорелся из-за высказываний Юрия Шатунова и Льва Лещенко на шоу Андрея Малахова. Однако Лещенко, по словам Разина, жертва — он «просто оказался в ненужное время в ненужном месте» и оскорбил его «не поняв в чем дело».

«Сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому я от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и чтобы он как можно быстрее вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею», — заявил Андрей Разин, добавив, что с Шатуновым и Малаховым по-прежнему намеревается судиться.

Как ранее сообщал 5-tv.ru Лев Лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус и позже переведен в реанимацию. Заражение COVID-19 официально не подтверждено. По словам Владимира Винокура, результатов анализов пока нет.

 

Читайте также

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
78.72
0.93 85.96
1.81
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми

Последние новости

20:35
Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше миллиона рублей
20:28
Женщина и подросток погибли в результате хлопка газа в Магнитогорске
20:18
Новые меры для сдерживания коронавируса приняты в России
20:04
«Не бешеные деньги»: эксперт о новых налогах на проценты по вкладам и вывод дивидендов за рубеж
19:56
Комплекс мер по профилактике коронавируса принимается в петербургском аэропорту «Пулково»
19:49
Российские пилоты написали в небе «Береги себя — оставайся дома» из-за COVID-19

Сейчас читают

«Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок