Среди тем, которые обсуждают ведущие юристы, нотариусы и эксперты из 80 стран мира — права человека на карантине, а также сфера труда и социальная защита в период пандемии.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Как соблюдать все ограничения в период пандемии и при этом не нарушить права граждан и бизнеса, обсуждают на Петербургском международном юридическом форуме. Он впервые проходит в дистанционном формате. При этом на мероприятие зарегистрировалось рекордное количество участников — более 17 тысяч человек из 80 стран. Это ведущие юристы, нотариусы, эксперты. К дискуссии в онлайн-режиме присоединился и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

«Ключевой целью международных медико-санитарных правил является предупреждение и реагирование на международное распространение болезни, при одновременном сведении к минимуму вмешательства в международные перевозки, что в данном случае означает поставки медицинских товаров, продовольствия и других предметов первой необходимости и персонала. Ключевой принцип таких санитарных норм заключается в том, что они должны осуществляться при полном уважении достоинства, прав человека и основных свобод. Это просто необходимо. И верховенство права играет критически важное значение в борьбе с этой пандемией», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Также среди тем, которые обсуждают на форуме — права человека на карантине, а также сфера труда и социальная защита в этот непростой период.

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