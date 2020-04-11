«Чайф» спел песню с жителями Екатеринбурга в поддержку врачей

Группа «Чайф» устроила онлайн-флешмоб вместе с жителями родного Екатеринбурга в поддержку врачей, борющихся с пандемией коронавируса. Ролик, в котором музыканты, а также все желающие поют песню «Оранжевое настроение», опубликовал в YouTube местный портал «Екатеринбург Онлайн».

Песня коллектива широко известна с давних времен. Она считается своего рода визитной карточной свердловских рокеров и полюбилась уже не одному поколению ценителей этого жанра. Пользователи сети с благодарностью восприняли жест музыкантов, многие узнавали в поющих своих соседей.

«Зарядили! Спасибо! Всем здоровья и добра! Привет от соседей!»

«Очень позитивно»

«Хорошая песенка с жителями! Да, самоизоляция!»

«В клипе также замечены жители Березовского», — отмечали пользователи.

Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», несмотря на высокую популярность и занятость по-прежнему уделяет немало внимания своему родному городу. Впрочем, Екатеринбург отвечает ему взаимностью.

Ранее 5-tv.ru писал, какой неожиданный сюрприз губернатор Свердловской области преподнес Владимиру Шахрину.

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