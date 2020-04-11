Екатеринбургские музыканты вместе с горожанами решили поддержать медиков, борющихся с коронавирусом.

«Чайф» спел песню с жителями Екатеринбурга в поддержку врачей

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Группа «Чайф» устроила онлайн-флешмоб вместе с жителями родного Екатеринбурга в поддержку врачей, борющихся с пандемией коронавируса. Ролик, в котором музыканты, а также все желающие поют песню «Оранжевое настроение», опубликовал в YouTube местный портал «Екатеринбург Онлайн».

Песня коллектива широко известна с давних времен. Она считается своего рода визитной карточной свердловских рокеров и полюбилась уже не одному поколению ценителей этого жанра. Пользователи сети с благодарностью восприняли жест музыкантов, многие узнавали в поющих своих соседей.

«Зарядили! Спасибо! Всем здоровья и добра! Привет от соседей!»

«Очень позитивно»

«Хорошая песенка с жителями! Да, самоизоляция!»

«В клипе также замечены жители Березовского», — отмечали пользователи.

Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», несмотря на высокую популярность и занятость по-прежнему уделяет немало внимания своему родному городу. Впрочем, Екатеринбург отвечает ему взаимностью.

Ранее 5-tv.ru писал, какой неожиданный сюрприз губернатор Свердловской области преподнес Владимиру Шахрину.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
11:11
Директор госпитализированной Татьяны Булановой рассказал о состоянии певицы
11:02
Момент побега шестерых уголовников из психбольницы в Иркутске попал на видео
10:49
Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса
10:37
В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19
10:34
«Очнулся в морге» — Шевчук рассказал, как едва не лишился жизни из-за похода за «добавкой»

Сейчас читают

Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков зодиака
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок