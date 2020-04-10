Певица призналась: она долго боялась сделать первый шаг, но в одночасье осознала, что иначе — жизнь будет невыносимой.

«Иногда лучше отпустить»: Паршута рассказала о «разводе» с фиктивным мужем

Фото: Instagram @parshoota

Звезда поп-сцены Юлия Паршута впервые раскрыла подробности расставания с возлюбленным, которого до недавнего время публика считала ее настоящим мужем.

В беседе с корреспондентом »ВокругТВ» певица призналась: она всегда мечтала о пышной свадьбе, красивом платье и верном супруге. Так, полтора года назад звезда устроила шикарную вечеринку в честь бракосочетания с молодым человеком по имени Александр, куда пригласила всех близких людей, а также знаменитых коллег. Однако оказалось, что по факту влюбленные так и не дошли до загса.

«Мы не будем разводиться, так как не были официально женаты. Расстались в конце прошлого года — спокойно. Сейчас общения нет — наверное, просто не о чем говорить», — рассказала Юлия.

Instagram @parshoota

Паршута добавила, что конкретной причины расставания нет. По ее словам, в один момент она поняла: разные цели, неоправданные ожидания и ряд других обстоятельств изменили ее отношение к фиктивному супругу. Поэтому мучить себя не имеет смысла.

«Иногда лучше отпустить все, что лежит камнем на душе, и найти смелость сделать шаг вперед…», — с грустью заметила артистка.

В заключение Юлия отметила, что расставание с Александром не могло не отразиться на ее творчестве. Так, через несколько месяцев после распада семьи девушка выпустила лиричную песню под названием «Лучше» и посоветовала послушать ее всем поклонникам, которые до сих пор переживают за любимую звезду. Ведь там, по словам артистки, есть ответы на все вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юлия Паршута в мини-бикини сильно озадачила пользователей сети.

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