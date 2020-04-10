Актер признался, когда об этом заходит речь, они с гримером не могут смотреть у глаза друг другу.

Брэд Питт рассказал, как ему гримировали ягодицы

Фото: Zuma\TASS

Голливудский актер Брэд Питт принял участие в съемках нового сезона шоу Celebrity IOU, где рассказал о самых лучших друзьях актеров — гримерах. Говоря о своем гримере Джин Блэк, он вспомнил курьезный случай со съемок фильма «Легенды осени» 1994 года, где Джин пришлось нанести грим на его ягодицы, чтобы сровнять линию загара, пишет издание The Cut.

«Когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза», — признался Брэд Питт.

По задумке авторов шоу Питт принимал участие в переделке гаража Джин Блэк в домик для гостей. За этим веселым занятием он и поведал пикантную историю, которая его связывает с героиней проекта. При этом он признал, что гример для него практически как член семьи, и дружбу с ней он ценит уже много лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли решили отдать своих детей в обычную школу.

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