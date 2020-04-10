На территории учреждения работают сотрудники ГУФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.

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Фото, видео: ТАСС/Фонд "Сибирь без пыток", CК РФ

Обстановка в исправительной колонии строгого режима № 15 в Ангарске Иркутской области находится под контролем. Как сообщили в региональном главке ФСИН, бунт осужденных пресечен.

«Обстановка в исправительной колонии № 15 находится под контролем», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается ущерб от пожара в трех деревообрабатывающих цехах. На территории исправительного учреждения работают представители ГУФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.

Вечером 9 апреля осужденные устроили бунт и напали на сотрудника колонии. Один из отбывающих наказание во время нахождения в штрафном изоляторе за нарушение распорядка отказался от личного обыска.

Мужчина оскорблял сотрудников колонии и призывал других осужденных к бунту. Содержащиеся в соседних камерах отбывающие наказание разбили камеры видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника учреждения.

Противоправные действия были пресечены прибывшей на место группой реагирования. Пострадавший сотрудник учреждения госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

10 апреля вечером в исправительной колонии № 15 вспыхнул пожар. Отбывающие наказание вновь устроили беспорядки. Ликвидация возгорания проводилась силами регионального ФСИН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ИК-15 под Иркутском идут столкновения спецназа и части заключенных.

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