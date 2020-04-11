Общее число зараженных в РФ достигло 13 584. Всего было проведено более 1,18 миллиона тестов на коронавирус.

В России выявлено 1667 новых случаев заражения COVID-19

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России выявлено 1667 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных в РФ достигло 13 5847 в 82 регионах. Всего было проведено более 1,18 миллиона тестов на коронавирус. Число жертв в стране увеличилось до 106, за сутки скончались 12 человек. Тем временем полностью выздороветь смогли 250 человек, общее число поправившихся достигло 1045.

В Оперативном штабе заявили, что к настоящему моменту в Москве зарегистрировано 8852 зараженных коронавирусом, что на 1030 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших в столице 47,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% — от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, 5% заболевших — дети.

Всего в мире зафиксировано 1 699 490 случаев заражения COVID-19, жертвами вируса стали 102 800 человек, вылечиться смогли 377 040 пациентов.

В России выявлено 1667 новых случаев заражения COVID-19

1/1

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 апр
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
11 апр
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
11 апр
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве
11 апр
«Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
11 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля
11 апр
Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
11 апр
Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
11 апр
«Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк
11 апр
«Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
11 апр
ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции

Читайте также

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Последние новости

22:22
«Прекрасная принцесса»: фанаты рассекретили поклонника Шишковой
22:06
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
21:39
Права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся
21:39
Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге
21:27
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
21:11
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве

Сейчас читают

Стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок