В России выявлено 1667 новых случаев заражения COVID-19
Общее число зараженных в РФ достигло 13 584. Всего было проведено более 1,18 миллиона тестов на коронавирус.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
В России выявлено 1667 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных в РФ достигло 13 5847 в 82 регионах. Всего было проведено более 1,18 миллиона тестов на коронавирус. Число жертв в стране увеличилось до 106, за сутки скончались 12 человек. Тем временем полностью выздороветь смогли 250 человек, общее число поправившихся достигло 1045.
В Оперативном штабе заявили, что к настоящему моменту в Москве зарегистрировано 8852 зараженных коронавирусом, что на 1030 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших в столице 47,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% — от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, 5% заболевших — дети.
Всего в мире зафиксировано 1 699 490 случаев заражения COVID-19, жертвами вируса стали 102 800 человек, вылечиться смогли 377 040 пациентов.
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