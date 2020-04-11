В настоящий момент кинозвезда не может выйти на связь самостоятельно. Она утверждает — ее телефон выбросил муж.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @agataagata, @mariam_bibi_

Российская актриса Агата Муцениеце обратилась к поклонникам через своего агента. В настоящий момент кинозвезда не может выйти на связь самостоятельно. Знаменитость утверждает — ее телефон выбросил муж, с которым она хочет развестись — Павел Прилучный.

Накануне артистка опубликовала душераздирающие кадры, на которых призналась — супруг поднял на нее руку и довел до слез их общих детей.

Сегодня представитель Агаты Муцениеце разместил в Instagram пост, в котором рассказал о состоянии знаменитости.

«Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем, что она дома. Все хорошо», — написал агент звезды в микроблоге.

Instagram @mariam_bibi_

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце не стала обращаться в полицию с заявлением о домашнем насилии, несмотря на то, что Прилучный по ее словам — «не просыхает десять дней».

Читайте также

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Последние новости

22:22
«Прекрасная принцесса»: фанаты рассекретили поклонника Шишковой
22:06
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
21:39
Права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся
21:39
Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге
21:27
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
21:11
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве

Сейчас читают

Стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок