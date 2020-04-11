Стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце обратилась к поклонникам через своего агента. В настоящий момент кинозвезда не может выйти на связь самостоятельно. Знаменитость утверждает — ее телефон выбросил муж, с которым она хочет развестись — Павел Прилучный.

Накануне артистка опубликовала душераздирающие кадры, на которых призналась — супруг поднял на нее руку и довел до слез их общих детей.

Сегодня представитель Агаты Муцениеце разместил в Instagram пост, в котором рассказал о состоянии знаменитости.

«Пока Агата восстанавливает связь с миром. Она просила передать всем, что она дома. Все хорошо», — написал агент звезды в микроблоге.

Instagram @mariam_bibi_

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце не стала обращаться в полицию с заявлением о домашнем насилии, несмотря на то, что Прилучный по ее словам — «не просыхает десять дней».