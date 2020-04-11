Агата Муцениеце пожалела Прилучного после обвинения в домашнем насилии
Пиар-менеджер звезды сообщила, что она не стала обращаться в полицию после издевательств со стороны актера.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Известная актриса Агата Муцениеце не стала обращаться в полицию с заявлением о домашнем насилии. Накануне звезда сообщила в Instagram, что Павел Прилучный, с которым она готовится к разводу, поднял на нее руку и попытался выгнать из дома в условиях пандемии коронавируса. Со слезами на глазах теледива рассказала, что актер «не просыхает десять дней» и в таком состоянии совсем не отдает отчет своим действиям.
Поклонники советовали Агате обратиться в правоохранительные органы, однако она решила уладить конфликт мирным путем. Об этом удалось узнать KP.RU.
«Пока Агата восстанавливает связь с миром, она просила передать всем, что она дома. Все хорошо», — цитирует директора актрисы издание.
Сейчас поклонники Муцениеце стараются всячески поддерживать ее в комментариях. А вот некоторые звезды шоу-бизнеса осуждают. Так, например, по мнению Настасьи Самбурской, не стоит выносить сор из избы.
«Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях и каждый… выносить на публику. Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать. Что же я дура не рассказала „страшные“ подробности своего развода. Сейчас бы в топе была. За ангела замуж выходила, а тут неожиданность?» — возмутилась теледива.
Сейчас подписчики с нетерпением ждут, когда Муцениеце снова выйдет на связь и прояснит ситуацию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Прилучным.
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