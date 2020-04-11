Пиар-менеджер звезды сообщила, что она не стала обращаться в полицию после издевательств со стороны актера.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @agataagata

Известная актриса Агата Муцениеце не стала обращаться в полицию с заявлением о домашнем насилии. Накануне звезда сообщила в Instagram, что Павел Прилучный, с которым она готовится к разводу, поднял на нее руку и попытался выгнать из дома в условиях пандемии коронавируса. Со слезами на глазах теледива рассказала, что актер «не просыхает десять дней» и в таком состоянии совсем не отдает отчет своим действиям.

Поклонники советовали Агате обратиться в правоохранительные органы, однако она решила уладить конфликт мирным путем. Об этом удалось узнать KP.RU.

«Пока Агата восстанавливает связь с миром, она просила передать всем, что она дома. Все хорошо», — цитирует директора актрисы издание.

Сейчас поклонники Муцениеце стараются всячески поддерживать ее в комментариях. А вот некоторые звезды шоу-бизнеса осуждают. Так, например, по мнению Настасьи Самбурской, не стоит выносить сор из избы.

«Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях и каждый… выносить на публику. Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать. Что же я дура не рассказала „страшные“ подробности своего развода. Сейчас бы в топе была. За ангела замуж выходила, а тут неожиданность?» — возмутилась теледива.

Сейчас подписчики с нетерпением ждут, когда Муцениеце снова выйдет на связь и прояснит ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Прилучным.

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Стали известны подробности об обновленном универсале Lada Largus
5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок