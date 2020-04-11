Известная актриса Агата Муцениеце не стала обращаться в полицию с заявлением о домашнем насилии. Накануне звезда сообщила в Instagram, что Павел Прилучный, с которым она готовится к разводу, поднял на нее руку и попытался выгнать из дома в условиях пандемии коронавируса. Со слезами на глазах теледива рассказала, что актер «не просыхает десять дней» и в таком состоянии совсем не отдает отчет своим действиям.

Поклонники советовали Агате обратиться в правоохранительные органы, однако она решила уладить конфликт мирным путем. Об этом удалось узнать KP.RU.

«Пока Агата восстанавливает связь с миром, она просила передать всем, что она дома. Все хорошо», — цитирует директора актрисы издание.

Сейчас поклонники Муцениеце стараются всячески поддерживать ее в комментариях. А вот некоторые звезды шоу-бизнеса осуждают. Так, например, по мнению Настасьи Самбурской, не стоит выносить сор из избы.

«Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях и каждый… выносить на публику. Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать. Что же я дура не рассказала „страшные“ подробности своего развода. Сейчас бы в топе была. За ангела замуж выходила, а тут неожиданность?» — возмутилась теледива.

Сейчас подписчики с нетерпением ждут, когда Муцениеце снова выйдет на связь и прояснит ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Прилучным.