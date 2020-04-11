Принц Эндрю и Сара Фергюсон вместе собрали пасхальные наборы для медиков больницы Темзы.

Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике с бывшей женой

Фото: www.globallookpress.com © I-Images

Принц Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, нечасто появляются на публике вместе. Бывшие муж и жена сохранили прекрасные отношения, однако не стремятся часто попадать в объективы камер, в основном из-за сексуального скандала вокруг принца. Однако накануне Пасхи они вместе собрали подарочные наборы для сотрудников хосписа Thames Hospice в Виндзоре. Таким образом они оказали поддержку со стороны королевской семьи нуждающимся во время пандемии коронавируса, которую обещала в своем обращении к подданным королева Елизавета II.

Совместные снимки принца и герцогини выложила в Instagram помощница герцогини Антония Маршалл, хотя сама Сара Фергюсон ограничилась только собственным фото во время сбора пакетов с подарками.

 
 
 
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Публикация от Antonia Marshall (@antoniamarshall)

Принц Эндрю оказался в опале после того, как его обвинили в связи с ныне покойным педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном. По некоторым данным сын королевы был его клиентом. После в прессе появились свидетельства против принца, одна из девушек заявляла, что он вступил с ней в связь, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю обвинения отрицал, однако был вынужден из-за скандала временно отойти от выполнения обязанностей члена монаршей фамилии. С тех пор он появлялся на публике последний раз в январе 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за секс-скандала с принцем Эндрю его дочери пришлось отложить помолвку.

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