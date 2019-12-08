  1. Пятый канал
  4. Из-за секс-скандала с принцем Эндрю его дочери пришлось отложить помолвку

Из-за секс-скандала с принцем Эндрю его дочери пришлось отложить помолвку

, 20:01 | Светлана Александрова 197

Королевская семья не рискнула устраивать вечеринку в отеле Chiltern Firehouse, опасаясь, что туда проникнут папарацци.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALPR/AdMedia, Patrick van Katwijk, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire, Andrew Parsons

Как и опасались друзья британской принцессы Беатрис, сексуальный скандал вокруг ее отца — принца Эндрю, повлиял на планы относительно ее свадьбы. Помолвку внучки Елизаветы II с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци пришлось перенести из-за опасений слишком пристального внимания со стороны папарацци, сообщает Daily Mail.

Мероприятие было назначено на 18 декабря. Приглашения в отель Chiltern Firehouse, помимо членов королевской семьи, получили и многие знаменитости. По информации издания, помолвку все же отпразднуют, но несколько позже.

Как ранее сообщал 5-tv.ru 31-летняя Беатрис и 35-летний Эдоардо были знакомы с детства, однако романтические отношения между ними возникли лишь осенью 2018 года — на свадьбе младшей сестры Беатрис, принцессы Евгении. Причем бизнесмен в тот момент был помолвлен с другой женщиной, которая за два года до того родила ему сына.

Принц Эндрю оказался вовлечен в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Среднего сына королевы Великобритании называли в числе постоянных клиентов Эпштейна. Сам принц Эндрю все обвинения категорически отрицает, однако из-за скандала вынужден был отказаться от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Сам Эпштейн в августе был обнаружен мертвым в тюремной камере.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Последние новости

21:22
Душевное волонтерство: в России все больше развиваются проекты общественной помощи
21:10
Битва осьминога с колючей и ядовитой рыбой-фугу попала на видео
20:58
«Не хочу взрослеть»: Варнава показала, как ее неповоротливый пес привыкает к зиме
20:46
Гигантский баннер с поздравлениями Алисе Фрейндлих развернули на здании БДТ
20:34
Реминисценция Союза: как 28 лет назад в Беловежской пуще распался Советский Союз
20:22
Завораживающее зрелище: В Италии зажгли самую большую елку в мире

Сейчас читают

Вкусные запеченные караси— новогодний стол всего за 50 рублей
Хахряшки на кефире — простая и необычная выпечка к новогоднему столу
Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]