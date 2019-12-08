Из-за секс-скандала с принцем Эндрю его дочери пришлось отложить помолвку

Как и опасались друзья британской принцессы Беатрис, сексуальный скандал вокруг ее отца — принца Эндрю, повлиял на планы относительно ее свадьбы. Помолвку внучки Елизаветы II с миллионером Эдоардо Мапелли Моцци пришлось перенести из-за опасений слишком пристального внимания со стороны папарацци, сообщает Daily Mail.

Мероприятие было назначено на 18 декабря. Приглашения в отель Chiltern Firehouse, помимо членов королевской семьи, получили и многие знаменитости. По информации издания, помолвку все же отпразднуют, но несколько позже.

Как ранее сообщал 5-tv.ru 31-летняя Беатрис и 35-летний Эдоардо были знакомы с детства, однако романтические отношения между ними возникли лишь осенью 2018 года — на свадьбе младшей сестры Беатрис, принцессы Евгении. Причем бизнесмен в тот момент был помолвлен с другой женщиной, которая за два года до того родила ему сына.

Принц Эндрю оказался вовлечен в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Среднего сына королевы Великобритании называли в числе постоянных клиентов Эпштейна. Сам принц Эндрю все обвинения категорически отрицает, однако из-за скандала вынужден был отказаться от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Сам Эпштейн в августе был обнаружен мертвым в тюремной камере.