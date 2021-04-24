Представители рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рассказали в своем Telegram-канале, как самостоятельно освятить дома вербу.

Православные священники отмечают, что для этого, по благословению Святейшего патриарха Кирилла, россияне должны пропеть или прочесть вслух тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим.

«О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне», — текст краткого молитвенного песнопения.

После провозглашения тропаря необходимо трижды окропить вербу святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Вербное воскресенье, или праздник Входа Господня в Иерусалим, православные христиане празднуют 25 апреля 2021 года.

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Что запрещено делать 12 апреля?

Первое и главное правило сегодня — отложить все дела. В этот светлый праздник запрещено заниматься любой работой, потому как можно прогневать высшие силы.

Также строго-настрого запрещается веселиться и излишествовать в еде, ведь несмотря на то, что Вербное воскресенье — это праздник, он все-таки знаменует последние дни жизни Господа и об этом нельзя забывать.

Кроме того, сегодня ни в коем случае нельзя вступать в ссоры и конфликты. Иначе — можно привлечь беду и несчастье в дом.

Лучше — посвятить свободное время семье и молитвам, очищающим жилище от негатива. Кроме того, в настоящий момент это особенно важно. Ведь ежедневно миллионы людей рискуют быть зараженными смертельной болезнью. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями, а позаботиться об окружающих и родных.