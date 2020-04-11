Утвержденный ранее перечень включал в себя девять отраслей экономики.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство России расширило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте кабмина, к утвержденному 3 апреля списку в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавлена деятельность по демонстрации кинофильмов.

Кроме того, появился новый раздел: «Деятельность в области здравоохранения», куда внесена стоматологическая практика.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в список из девяти наиболее пострадавших от эпидемии отраслей, которым государство намерено оказать экономическую помощь в первую очередь, вошли турфирмы, авиа и автобусные перевозчики, организаторы концертов, конференций и соревнований, а также рестораны, отели, прачечные, салоны красоты и фитнес-центры.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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