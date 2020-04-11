Правительство России расширило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте кабмина, к утвержденному 3 апреля списку в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавлена деятельность по демонстрации кинофильмов.

Кроме того, появился новый раздел: «Деятельность в области здравоохранения», куда внесена стоматологическая практика.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в список из девяти наиболее пострадавших от эпидемии отраслей, которым государство намерено оказать экономическую помощь в первую очередь, вошли турфирмы, авиа и автобусные перевозчики, организаторы концертов, конференций и соревнований, а также рестораны, отели, прачечные, салоны красоты и фитнес-центры.