Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался 11 апреля от коронавируса на 65-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что первичное тестирование подтвердило у высшего духовного лица наличие COVID-19.

«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — цитирует агентство собеседника.

Абдурахман Мартазанов был избран муфтием Духовного центра мусульман Республики Ингушетии в июле 2019 года. До назначения высшим духовным лицом он на протяжении 20 лет являлся кадием региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что физик Казарян с положительным тестом на COVID-19 умер в Москве.