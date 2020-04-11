Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
Первичное тестирование подтвердило наличие COVID-19 у Абдурахмана Мартазанова.
Фото: YouTube @Имамы Алимы Ингушетии
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался 11 апреля от коронавируса на 65-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что первичное тестирование подтвердило у высшего духовного лица наличие COVID-19.
«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — цитирует агентство собеседника.
Абдурахман Мартазанов был избран муфтием Духовного центра мусульман Республики Ингушетии в июле 2019 года. До назначения высшим духовным лицом он на протяжении 20 лет являлся кадием региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что физик Казарян с положительным тестом на COVID-19 умер в Москве.
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