Илон Маск, собравшийся осваивать Марс, перепутал его с Луной
Миллиардер-изобретатель разместил в своем Twitter баннер с надписью «Occupy Mars» с изображением спутника Земли.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: www.globallookpress.com /Xu Haijing, Twitter @elonmusk
Глава компании SpaceX Илон Маск, собравшийся отправить космический корабль на Марс, перепутал его с Луной. На своей странице в Twitter американский изобретатель-миллиардер разместил баннер с надписью «Occupy Mars» (оккупируй Марс) и изображением спутника Земли.
На ошибку обратил внимание в комментариях астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Он объяснил, что Маск использовал снимок Луны в период затмения и приложил фотографии Луны в обычном состоянии, красной Луны в период затмения настоящее изображение Марса на собственной футболке с надписью «Occupy Mars».
На замечание предприниматель ответил:
«Луну тоже».
Днем ранее, выступая на конференции в Вашингтоне, Илон Маск заявил, что боится не дожить до отправки миссии на Красную планету. Он отметил, что для отправки облей на орбиту потребовалось целых 18 лет.
«Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс», — цитирует 48-летнего предпринимателя ТАСС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основатель компаний SpaceX и Tesla представил публике свою первую электронную музыкальную композицию, которую он назвал «Не сомневайся в своих эмоциях».
Нашли ошибку?