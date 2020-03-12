Илон Маск, собравшийся осваивать Марс, перепутал его с Луной

Глава компании SpaceX Илон Маск, собравшийся отправить космический корабль на Марс, перепутал его с Луной. На своей странице в Twitter американский изобретатель-миллиардер разместил баннер с надписью «Occupy Mars» (оккупируй Марс) и изображением спутника Земли.

На ошибку обратил внимание в комментариях астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Он объяснил, что Маск использовал снимок Луны в период затмения и приложил фотографии Луны в обычном состоянии, красной Луны в период затмения настоящее изображение Марса на собственной футболке с надписью «Occupy Mars».

Twitter @elonmusk

На замечание предприниматель ответил:

«Луну тоже».

Днем ранее, выступая на конференции в Вашингтоне, Илон Маск заявил, что боится не дожить до отправки миссии на Красную планету. Он отметил, что для отправки облей на орбиту потребовалось целых 18 лет.

«Если мы не повысим темпы достижения прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс», — цитирует 48-летнего предпринимателя ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основатель компаний SpaceX и Tesla представил публике свою первую электронную музыкальную композицию, которую он назвал «Не сомневайся в своих эмоциях».