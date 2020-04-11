Друг Татьяны Булановой прокомментировал информацию о госпитализации певицы
Актер Артем Анчуков сообщил, что все ее друзья переживают за Татьяну и желают ей скорейшего выздоровления.
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Фото, видео: Instagram @bulanova.official
Актер Артем Анчуков прокомментировал 5-tv.ru информацию об экстренной госпитализации певицы Татьяны Булановой.
«Я также, как и все ее друзья и поклонники очень, правда, искренне взволнован. Но знаю, что сейчас она, слава богу, в сознании. Все вроде бы как хорошо. В настоящее время она находится в больнице. Она на связи», — сообщил Артем.
Друг певицы добавил, что причин для паники пока нет. В ходе переписки с ним, Татьяна написала, что обращение к медикам было своевременным, но пока не уточнила с чем, оно было связано.
У Татьяны в последнее время, по его словам, было много выступлений и она никогда не жаловалась на здоровье.
«Да, бывали какие-то случаи, что у нее поднималось давление. Наверное, у нас у каждого, у любого человека, у которого такой огромный, напряженный сумасшедший гастрольный график — переезды, перелеты, поезда, съемки, разные города», — добавил Артем.
Актер подчеркнул, что Татьяна всегда в отличном настроении. Что произошло сегодня, он не может сказать и обратился ко всем СМИ и поклонникам с просьбой не нагнетать и лучше помолиться о ее здоровье.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, 51-летняя Татьяна Буланова была вечером экстренно госпитализирована в одну из петербургских больниц в связи с ухудшением здоровья. Официальных комментариев от ее представителей пока не поступало.
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