Страны-участницы ОПЕК+ приняли новую декларацию — курс на снижение добычи.
Последние два дня весь мир наблюдал за многочасовыми переговорами и ждал исторических решений.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma, 5-tv.ru
Всю неделю мир внимательно следил за переговорами стран ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Цены на топливо еще несколько дней назад находились на экстремально низких уровнях. Энергетический демарш саудитов, которые вышли из соглашения, позволил добывать «черное золото» без ограничений.
С начала года цена упала почти на 60% — до 20 долларов за баррель. Уже несколько недель нефти добывают очень много, а потребляют очень мало. Ведь из-за коронавируса встали многие предприятия и транспорт. В общем сформировался переизбыток запасов и скоро на планете буквально негде будет их хранить.
Естественно эта ситуация серьезно сказалась и на экономике России. Ведь нефть — это треть доходов нашего бюджета. В какой-то момент показалось, что заинтересованные страны бросили ситуацию на самотек. Отпускаем добычу в свободное плавание и ждем, когда спрос вырастет. В конце-концов пандемия не вечна. К счастью все вовремя осознали пагубность таких действий.
Ограничение добычи поможет перевести дух и дождаться лета, когда ситуация возможно нормализуется. В четверг переговоры представителей стран ОПЕК+ длились 11 часов. Участники приняли декларацию, в которой подтвердили стремление на два года вперед снизить нефтедобычу.
«Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке. Она будет безусловно меняться и в случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча страны для того, чтобы не допускать, в том числе, и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах, как производителей, так и потребителей. И это очень важный момент для того чтобы ситуация была стабильной на рынке», — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Итак, с мая по июнь этого года добыча снижается на десять миллионов баррелей в сутки. С июля по декабрь на восемь миллионов. А с января 2021 года по апрель 2022-го — на шесть миллионов баррелей. Сокращение добычи наконец-то стало важным и для тех, кто не видел особого смысла в координации с остальными производителями. Это страны G-20 не входящие в ОПЕК и ОПЕК+, та же Норвегии или США.
«В первую очередь это великолепная, я бы не назвал это операция, но это великолепная работа, согласованная между государственными органами и нашими нефтяниками, которая нас держала некоторое время в нервном состоянии. Но в итоге мы с вами получили договор который очень широкий!» — считает политолог Марат Баширов.
«Позиция отдельных стран, не будем показывать пальцем, хотя это наши геополитические партнеры, мягко скажем, была неадекватно текущему положению дел и неадекватно положению в их собственном нефтегазовой отрасли. То есть ряд крупных производителей, в частности США и Норвегия, уже столкнулись с тем, что текущие цены в значительной степени не позволяют не просто реализовать инвестиционный планы в полной мере, но даже и поддерживать текущие уровни добычи», — уверен политолог Владимир Фролов.
Супердешевая нефть не выгодна никому. Об этом говорил и наш президент. Уже в пятницу Владимир Путин крайне положительно оценил документ, который стал компромиссом двадцати двух стран. А в ходе совместного телефонного разговора Путин, Трамп и король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подтвердили желание снизить негативное влияние волатильности нефтяных цен на мировую экономику. Кстати, спустя несколько часов Трамп позвонил в Кремль еще раз. Главы государств обменялись мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке. Такая заинтересованность президента США говорит о многом.
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