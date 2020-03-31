О том, что мир после пандемии коронавируса никогда уже не будет прежним, не говорит только ленивый. И если одни пытаются подсчитать убытки и спрогнозировать изменения в экономике, других волнуют более земные и понятные обывателю вещи: например, как будут одеваться и выглядеть люди, просидевшие в изоляции длительное время. Историк моды Александр Васильев рассказал радиостанции «Говорит Москва», какие тренды и когда ждут население планеты после окончания пандемии.

По его мнению, люди будут с опаской относиться к косметическим и парикмахерским процедурам из-за страха подцепить инфекцию. Поэтому со временем в моде останутся нестриженые бороды и домашний стиль одежды. Больше всего успехом будут пользоваться пижамы и халаты. Вернуться к старому стилю жизни уже не получится, да и сам выход людей из изоляции, по его словам, ждет нас не раньше осени.

«В любом случае эра гламура закончилась. Борода и длинные волосы будут наше все. <…> Во-первых, люди боятся делать маникюр, боятся делать эпиляцию — все это контакт, который может привести к заражению. Естественно, по индустрии красоты будет нанесен огромный удар. Уже после окончания этой эпидемии, а я думаю, что это все будет только в октябре месяце, к прошлому мы не вернемся. Многие люди будут заниматься этим теперь дома в своих условиях. Люди будут бояться идти выщипывать брови, точно будут бояться закачивать губы. Расцвет моды будет касаться халатов и пижам. Это будет очень распространено», — сказал Васильев.

В выгоде, по его мнению, останутся те бренды, которые на волне пандемии смогут трансформировать свои производства, как это уже сделал, к примеру, Дом моды Christian Dior. Парижский бренд, известный дорогими духами, запустил линию антисептиков для помощи населению Франции в непростой период. Васильев считает, что мода не дезинфекцию останется и после окончания пандемии.

«Обеззараживаться в стиле понравится многим, поэтому я думаю, что успех сейчас будет у тех (косметических средств — Прим. ред.), которые пахнут их любимыми духами или туалетной водой, но при этом будут нести обеззараживающую нагрузку», — заключил Васильев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие советы на время карантина дал женщинам стилист Влад Лисовец. Он отметил, что время изоляции, конечно, стоит использовать, чтобы дать коже отдохнуть от косметики, но не стоит совсем опускаться до вида запущенной домохозяйки.