В условиях пандемии коронавируса этот товар стал едва ли не самым популярным.

ТОП-5 способов проверить, что ваша маска не просто аксессуар, а средство защиты

Фото: ТАСС/Афонина Елена

В условиях пандемии коронавируса медицинские маски стали едва ли не самым популярным товаром. Стало известно, как проверить изделие на пригодность для того, чтобы маска служила средством защиты, а не была простым аксессуаром. Интернет-магазин Gearbest устроил продукту настоящий тест-драйв на своем Youtube-канале.

Первый способ

Из маски нужно извлечь средний слой и подвергнуть его «термической обработке» или попросту — поджечь. В случае, если товар изготовлен качественно, этот слой не воспламенится, а будет просто плавиться.

Второй способ

Нужно налить в маску воды. Если она не пропускает жидкость, то все в порядке. Ведь изначально изделие предназначалось для того, чтобы защитить потребителя от передачи инфекции воздушно-капельным путем.

Третий способ

Нужно разложить на поверхности маленькие кусочки бумаги и опустить на них маску. К фейковому продукту кусочки бумаги не будут притягиваться, тогда как к качественному — обязательно.

Четвертый способ

Хорошая медицинская маска должна быть сделана из нетканого материала и выдувным способом. Это можно проверить, испытав изделие на пропускание света.

Пятый способ

В настоящей маске, в отличие от фейковой, потребителю практически никогда не удастся потушить пламя горящей зажигалки.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно носить перчатки для защиты от коронавируса.

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