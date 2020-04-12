Москвич зарубил топором жившего с ним брата и вызвал полицию

Житель Москвы учинил жестокую расправу над своим старшим братом с помощью ножа и топора. Как стало известно 5-tv.ru, убийца сам вызвал полицию после преступления.

Трагедия произошла утром 11 апреля в одном из домов на Варшавском шоссе. Мужчины 35 и 38 лет жили в одной квартире. Внезапно между ними вспыхнула ссора. Во время нее младший брат много раз ударил старшего ножом в тело и несколько раз топором по голове.

Примерно через три часа после убийства он сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое братьев до смерти забили приятеля, завернули тело в ковер и сбросили с 13 этажа. Это жуткое преступление произошло в Санкт-Петербурге.