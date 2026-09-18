Скрыть не удалось: журналисты выведали пол и имя ребенка Леди Гаги

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Поклонники не видели певицу беременной, ее подозревают в использовании услуг суррогатного материнства.

Как певица Леди Гага назвала своего новорожденного ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

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TMZ: певица Леди Гага и ее партнер Майкл Полански назвали дочь Роуз Бин Полански

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта. — Прим. ред.) впервые стала мамой. Радостную новость ее фанаты обсуждали еще на прошлой неделе, а теперь журналистам TMZ удалось ознакомиться со свидетельством о рождении ребенка. Выяснилось, что у артистки родилась девочка — Роуз Бин Полански.

Малышка появилась на свет 9 июня в медицинском центре «Сидарс-Синай» в Лос-Анджелесе в 23:19 по местному времени. По данным инсайдера, имя Роуз выбрано в честь песни La Vie En Rose («Жизнь в розовом цвете») — ее кавер-версию Гага исполнила в фильме «Звезда родилась» в 2018 году.

Сама певица и ее партнер Майкл Полански пока никак не комментируют ситуацию, предпочитая сохранять приватность. В то же время в Сети активно обсуждают возможное суррогатное материнство: поклонники не замечали у звезды округлившегося живота. Эти домыслы Гага не подтверждала, но уже столкнулась с волной критики.

При этом многие осуждающие упускают из виду, что у Стефани диагностирована красная волчанка — системное аутоиммунное заболевание, поражающее соединительные ткани. Артистку мучают хроническая усталость, мышечные боли и спазмы, а также резкие скачки температуры тела. Кроме того, она страдает фибромиалгией, которая проявляется болями в опорно-двигательном аппарате, нарушением сна, памяти и настроения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у комика Гарика Харламова и его жены Катерины Ковальчук родилась дочь, которую назвали Алисой. Мама юмориста Наталья Харламова посетила роддом и призналась, что эмоции переполняют ее.

При этом она с иронией отреагировала на то, что новость о пополнении в семье раскрыли Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. В личном блоге она написала о «некстати болтливых» коллегах сына. У Харламова есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с Кристиной Асмус. С Ковальчук он зарегистрировал отношения летом 2024 года. Актриса делилась мечтой о материнстве, которая наконец сбылась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Скрыть не удалось: журналисты выведали пол и имя ребенка Леди Гаги

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