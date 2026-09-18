Медведя бояться, в лес не ходить: как вести себя при встрече с косолапым убийцей

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 15 0

Спасатели напомнили правила поведения при встрече с диким зверем и объяснили, что делать в случае нападения.

МЧ о том, что делать когда встретишь медведя в лесу

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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МЧС рассказало, как избежать встречи с медведем в лесу

МЧС России опубликовало рекомендации для тех, кто отправляется в лес или другую дикую местность. Спасатели рассказали, как снизить вероятность встречи с медведем и как вести себя при непосредственном контакте с хищником.

При неожиданной встрече с бурым медведем главное — не поддаваться панике и не пытаться убежать. Если зверь не заметил человека, следует медленно удалиться, не привлекая к себе внимания.

Если медведь уже обнаружил человека и проявляет любопытство, спасатели советуют попытаться его отпугнуть криком, сигнальной ракетой или выстрелом в воздух. При этом нельзя имитировать рычание зверя или кричать пронзительно.

Если нападения избежать не удалось, МЧС рекомендует упасть на землю и притвориться мертвым. Можно лечь на живот или свернуться клубком, закрыв руками голову. В таком положении необходимо оставаться неподвижным и не издавать звуков как можно дольше. При этом спасатели отмечают, что медведи в большинстве случаев не стремятся нападать на людей. У животных хорошо развиты слух и обоняние, а из-за относительно слабого зрения они могут вставать на задние лапы, чтобы рассмотреть заинтересовавший их объект.

Чтобы не привлечь зверя в лагерь, нельзя оставлять пищевые отходы в местах, где регулярно бывают люди. Палатку рекомендуется ставить подальше от звериных троп, а во время движения по зарослям — издавать громкие звуки: разговаривать, петь или стучать камнями.

Также МЧС советует не приближаться к павшим животным и скоплениям рыбы у водоемов — такие места могут привлечь медведя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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