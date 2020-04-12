Меры безопасности во время пандемии коронавируса заставляют людей быть бдительными, и многие начинают опасаться заражения даже через продукты. О том, как обезопасить себя, заказывая еду из ресторана, рассказала ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева, пишет издание «Утро.ру».

Instagram @malysheva.live

Ведущая, известная своим творческим подходом к изображению инфекций и болезней, на этот раз ограничилась простыми иллюстрациями к советам от американского профессора молекулярной биологии и иммунологии в Лос-Анджелесе Паулы Кэннон.

По ее словам, в период пандемии покупателям не стоит бояться делать заказы еды на вынос. Во-первых, кухня ресторана уже представляет собой место с повышенным вниманием к гигиене. Во-вторых, есть способы избежать заражения, даже если на ваш заказ чихнул больной.

Для этого Малышева советует заказывать замороженные блюда и разогревать их дома. Кроме того, если опасения все же остаются, можно переложить еду из контейнера в посуду и тщательно вымыть руки с мылом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Малышева в компании Ивана Урганта спела песню о коронавирусе. Текст композиции представлял собой перечень рекомендаций по профилактике заболевания.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112