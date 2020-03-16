Иван Ургант и Елена Малышева спели песню о коронавирусе

Российский ведущий Иван Ургант и доктор медицинских наук Елена Малышева исполнили композицию о коронавирусе в эфире вечерней программы на Первом канале. Текст песни содержал рекомендации для россиян по профилактике заболевания.

Перед началом выступления шоумен рассказал зрителям, что специально для этого номера Малышева выучилась играть на фортепиано. В свою очередь, сам Ургант аккомпанировал на гитаре.

Вместе со своей коллегой ведущий призвал зрителей относиться внимательнее к своему здоровью: мыть руки, тепло одеваться, избегать скопления людей, принимать витамины и проветривать помещения.

«Что бы там ни говорили, мы фашистов победили. Победим и эту тварь!» — заключили в конце песни звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Анастасия Решетова призвала подписчиков в Instagram не паниковать из-за коронавируса.