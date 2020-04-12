В хит-парад также вошли «Богородице Дево, радуйся» и «Ах ты, степь широкая».

ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

В День космонавтики «Яндекс. Музыка» совместно с «Роскосмосом» представили специальные подборки треков от российских космонавтов. Списками любимых песен поделились Александр Мисуркин, Олег Артемьев, Сергей Рыжиков и Сергей Прокопьев.

В «космическом» хит-параде лидируют такие композиции, как «Надежда» в исполнении Анны Герман, «Трава у дома» «Землян», «Звезды 3000» группы «Смысловые Галлюцинации», трек «Би-2» — «Научи меня быть счастливым».

Слушают российские космонавты и истинно народные композиции: «Богородице Дево, радуйся» в исполнении хора братии Валаамского монастыря, «Ах ты, степь широкая» — хора Сретенского монастыря и «Смуглянку» — ансамбля имени Александрова.

При всем при этом, летчики-космонавты могут поставить в наушниках музыку зарубежной группы Imagine Dragons или наших отечественных исполнителей: «ЧайФ», «Наутилус Помпилиус» или, к примеру, Гарика Сукачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что гости музыкального рок-фестиваля «Нашествие» спели космонавту МКС его любимую песню.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля

Последние новости

21:59
Взорвется ли одна из самых ярких звезд, Бетельгейзе?
21:48
«Ни грамма!» — Волочкова похвасталась, что держит вес на карантине и рассказала как
21:34
ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен
21:16
Видео: Лахта Центр зрелищно поздравил петербуржцев с Днем космонавтики
21:13
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки
21:03
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля

Сейчас читают

Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок