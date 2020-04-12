ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен

В День космонавтики «Яндекс. Музыка» совместно с «Роскосмосом» представили специальные подборки треков от российских космонавтов. Списками любимых песен поделились Александр Мисуркин, Олег Артемьев, Сергей Рыжиков и Сергей Прокопьев.

В «космическом» хит-параде лидируют такие композиции, как «Надежда» в исполнении Анны Герман, «Трава у дома» «Землян», «Звезды 3000» группы «Смысловые Галлюцинации», трек «Би-2» — «Научи меня быть счастливым».

Слушают российские космонавты и истинно народные композиции: «Богородице Дево, радуйся» в исполнении хора братии Валаамского монастыря, «Ах ты, степь широкая» — хора Сретенского монастыря и «Смуглянку» — ансамбля имени Александрова.

При всем при этом, летчики-космонавты могут поставить в наушниках музыку зарубежной группы Imagine Dragons или наших отечественных исполнителей: «ЧайФ», «Наутилус Помпилиус» или, к примеру, Гарика Сукачева.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/roscosmos.ru/playlists/1001'>Космический плейлист от Александра Мисуркина</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/roscosmos.ru'>Роскосмос</a> на Яндекс. Музыке

Ранее 5-tv.ru писал, что гости музыкального рок-фестиваля «Нашествие» спели космонавту МКС его любимую песню.