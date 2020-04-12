Взорвется ли одна из самых ярких звезд, Бетельгейзе?

Одна из самых ярких звезд на небе, Бетельгейзе, начала тускнеть осенью 2019 года. Сейчас постепенно блеск к ней возвращается, но это событие стало поводом для разговоров о том, что звезда может взорваться и угрожать Земле. О том, в чем причины изменений в структуре Бетельгейзе, а также рисках для населения планеты РИА Новости поговорили с руководителем группы переменных звезд Института астрономии РАН и ГАИШ МГУ Николаем Самусем.

По его словам, потеря блеска звездой легко объясняется наличием на ней пятен, которые иногда оказываются на ее видимой стороне, что и приводит к таким изменениям.

«На звезде много пятен, кроме того, она пульсирует. Значит, либо пятно выходило на видимую сторону поверхности, либо наступала фаза минимума медленных пульсаций звезды-сверхгиганта. Теперь все это нужно изучать подробно», — сказал ученый.

Бетельгейзе представляет собой красный сверхгигант в созвездии Ориона. Она отличается огромной массой, почти в 20 раз больше солнечной, что говорит о ее сравнительной недолговечности по сравнению с другими звездами. Взорваться такое небесное тело может в любой момент, чем нарушит гармонию в созвездии, сокрушается ученый. Однако Земле ее взрыв не угрожает. По его словам, вспышка во время взрыва будет выглядеть очень ярко, но быстро погаснет.

«Можно ли ожидать взрыва? Да. Сейчас или через десять тысяч лет. По ряду косвенных признаков мы за несколько дней узнаем об этом. Сначала до нас долетят нейтрино из недр звезды, а уже потом она вспыхнет. Ничего опасного для нас не будет. Просто на небе появится очень яркая звезда, сравнимая по блеску с полной Луной. Потом потухнет, и вот это — неприятность, на мой взгляд. Дело в том, что созвездие Ориона очень симметрично благодаря диагонали Ригеля и Бетельгейзе и хорошо смотрится в обоих полушариях. Без Бетельгейзе так красиво не получится», — заметил ученый.

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