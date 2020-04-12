Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля

С 13 по 19 апреля 2020 года стоит сконцентрироваться на завершении старых дел и не сорить деньгами. Об этом на своем YouTube-канале в прогнозе на грядущую неделю рассказала известный астролог Алена Никольская.

По ее словам, это время не подходит для начинаний, особенно если планы у вас наполеоновские. Зато стоит завершить все начатое, пока Луна совсем не сошла на нет.

«Неделя у нас будет довольно напряженной. Во-первых, Луна у нас убывающая, а это значит, что все проекты, которые были начаты минимум две недели назад, вам стоит завершить. Потому что сил уже у Луны нет, и стартовать с новыми делами и проектами у нее нет никаких возможностей. Поэтому закругляйтесь с тем, что нужно закончить», — посоветовала астролог.

В начале недели, по ее словам, всем стоит быть внимательнее к своему настроению. Не исключены порывы гнева и вспышки эмоций, бьющие через край. Если помнить об этом, можно избежать ссор с близкими и с руководством на работе.

«Начало недели у нас ознаменуется квадратом между Солнцем и Плутоном. Это очень напряженный аспект, и этот квадрат у нас будет длиться в понедельник, вторник и среду. Нам захочется со всеми ругаться, доказывать любым образом свою правоту. Нам будет тяжело быть гибкими, принимающими, очень сложно будет слушать и слышать чужое мнение, захочется настоять на своем, несмотря ни на что. Поэтому имейте это в виду, особенно со старшим поколением и со своими начальниками. Начальство вам не простит, если вы что-то где-то накосячите. А старшее поколение будет вам рассказывать, как жить правильно и на что обратить внимание. Просто соберите волю в кулак и дайте своим эмоциям немного улечься. Тогда все будет хорошо», — рекомендовала Никольская.

К концу недели точно стоит завершить все важные дела, иначе потом сделать это будет намного труднее, отметила астролог.

«Еще один аспект. С 13 по 15 апреля Солнце продолжает находиться в Овне. Оно всю неделю заканчивает свое движение по Овну, а значит, это время, когда вы последние дни можете сконцентрироваться на чем-то целеустремленно, активно и динамично. Потому что после того, как в воскресенье Солнце перейдет в знак Тельца, уже сделать это будет сложнее», — сказала Никольская.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Конец недели не сулит ничего хорошего, если вы задумаете идти по магазинам. Особенно стоит быть осторожными с крупными тратами, их лучше отложить.

«В четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, пожалуйста, будьте аккуратнее с деньгами. Потому что в это время вы можете сорить деньгами и совершать неграмотные и бестолковые покупки. Особенно если эти покупки достаточно внушительные для вас с точки зрения вложений. Поэтому поставьте себя на паузу», — попросила астролог.

Лучше всего эта неделя подходит, по мнению Никольской, для постановки кратковременных целей и задач. На большие свершения замахиваться не стоит.

«Солнце в конце этой недели, в воскресенье, перейдет в знак Тельца. Соответственно в пятницу, субботу и воскресенье вам будет нужно собраться и сконцентрироваться на всех вещах, которые связаны с очень короткими целями. Это значит, что цели должны быть не больше, чем на неделю-две. Если сконцентрироваться на них в этот промежуток, то, скорее всего, вы их добьетесь. Главное, успеть это сделать до того, как Солнце перейдет в знак Тельца. Это произойдет в ночь с воскресенья на понедельник», — напомнила астролог.

И приятная новость для тех, кто пока одинок. С этого момента и до начала августа очень удачное время для дел амурных! По словам Никольской, даже мимолетные знакомства имеют шанс потом перерасти в более серьезные отношения.

«И, наконец, у нас Венера находится в Близнецах. Это время, когда возможно завести разные романтические отношения, легкие необременительные знакомства, которые, возможно, перейдут во что-то большее. Находиться Венера в Близнецах будет долго, аж четыре месяца, до 7 августа. Поэтому используйте это время, чтобы завести новые отношения, особенно, если сейчас вы находитесь в одиночестве», — отметила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алена Никольская рассказала, когда закончится пандемия коронавируса.