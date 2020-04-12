Подозреваемую задержали через сутки после возбуждения уголовного дела.

Домработница обокрала блогера Аиду Алиеву на два миллиона рублей

Фото: Instagram @aida.alieva.official

Популярный видеоблогер Аида Алиева, у которой в Instagram более полутора миллионов подписчиков, лишилась драгоценностей на два с лишним миллиона рублей. В краже девушка подозревает собственную домработницу. Как стало известно 5-tv.ru, с заявлением в столичную полицию звезда интернета обратилась 10 апреля, хотя само преступление, по всей видимости, произошло несколько месяцев назад.

В январе Аида переезжала из своей московской квартиры к отцу. Переносить вещи ей помогала домработница. Уже после переезда девушка недосчиталась двух пар часов знаменитых швейцарских марок стоимостью две тысячи долларов каждые. Пропали также золотое кольцо с бриллиантом за три тысячи долларов, кольцо с топазом за три с половиной тысячи, кольцо с бриллиантами от «Тиффани» за 500 тысяч рублей и обручальные кольца общей стоимостью 600 тысяч рублей. Кроме того, исчезли принадлежащие старшему члену семьи орден святого Александра Невского первой степени и золотые четки за пять тысяч долларов. Общий материальный ущерб владелица ювелирных изделий оценила в 2 059 605 рублей.

После обнаружения пропажи Аида связалась с домработницей по WhatsApp, и та ответила, что вернет похищенные вещи через третьих лиц, так как боится отца Алиевой. Но после этого выходить на связь перестала.

По факту изложенного в заявлении правоохранители возбудили уголовное дело и буквально через сутки полиция нашла подозреваемую — 34-летнюю уроженку Туркменистана, которая во всем созналась и написала явку с повинной. Женщина задержана, дальнейшую меру пресечения ей изберет суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как домработница обокрала квартиру бизнес-леди из Подмосковья, которая наняла ее для уборки.

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