«Обалденная»: Виктория Исакова показала подписчикам стройные ноги
Звезда фильма «Остров» выложила в сеть фото из «доизоляционной жизни».
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Фото, видео: Instagram @v_isakova
Звезда фильма «Остров» Виктория Исакова на своей странице в Instagram выложила фото, сделанное до введения в России режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
На снимке 43-летняя знаменитость позирует в кресле рядом с железной бочкой. Темно-синее платье актрисы подчеркивает ее стройные длинные ноги.
«Фотография из прошлой, доизоляционной жизни. <…> Хочется всех разогнать и чтобы была тишина», — написала под снимком Виктория Исакова.
Слегка экстравагантный образ знаменитости оценили многие подписчики. Пользователи отметили, что актриса — просто великолепна.
«Обалденная!»
«Красотка!»
«Женщина мечты», — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери.
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