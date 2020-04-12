Звезда фильма «Остров» Виктория Исакова на своей странице в Instagram выложила фото, сделанное до введения в России режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

На снимке 43-летняя знаменитость позирует в кресле рядом с железной бочкой. Темно-синее платье актрисы подчеркивает ее стройные длинные ноги.

«Фотография из прошлой, доизоляционной жизни. <…> Хочется всех разогнать и чтобы была тишина», — написала под снимком Виктория Исакова.

Instagram @v_isakova

Слегка экстравагантный образ знаменитости оценили многие подписчики. Пользователи отметили, что актриса — просто великолепна.

«Обалденная!»

«Красотка!»

«Женщина мечты», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери.