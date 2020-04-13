«Наша идеальная мотивация!» — Эрика Герцег выложила горячее фото в купальнике
Солистка «ВИА Гры» поддержала «летний» челлендж.
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Фото, видео: Instagram @erikaherceg
Участница нынешнего состава группы «ВИА Гра» Эрика Герцег включилась в челлендж своей подруги — пиар-менеджера Дарьи Дубовой. Суть его в том, чтобы выложить в Instagram летние фото и продемонстрировать подписчикам подтянутую фигуру. Так красавицы собираются мотивировать себя и поклонников поддерживать форму перед наступлением купального сезона. Девушки надеются, что через два-три месяца установленный в регионах России режим самоизоляции наконец закончится.
Самой Герцег едва ли нужна мотивация перед летом. В части форм блондинка всегда на высоте. Это подтверждает и снимок, которым она поделилась в микроблоге. На нем артистка стоит в белом купальнике, облокотясь руками на перила. Позади нее зелено-голубые пейзажи, но передний фон кадра фолловерам показался куда лучше.
«Фигура — супер! Кричу!»
«Даже будучи девушкой, я в вас влюблена, Господи, вы такая женственная, классная, нежная, энергичная!»
«Хороша. Ты — наша идеальная мотивация! Не дадим карантину нас расслабить!» — откликнулись в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи Instagram сравнили Эрику Герцег с Верой Брежневой в юности.
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