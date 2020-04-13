Поклонники Екатерины Варнавы смогли увидеть вблизи ее образ для одного из номеров в шоу «Танцы со звездами». Резидент Comedy Woman показала в Instagram роскошное платье с кружевами подвязкой на ноге, стилизованное под моду начала прошлого века. Снимок сделали перед ее выходом на сцену.

«Следующая остановка — „Отель Гранд Будапешт“», — подписала фото Варнава.

В этом наряде артистка успешно выступила с хореографом-постановщиком, чемпионом мира по латиноамериканским танцам Денисом Тагинцевым. Их номер с танго на тему фильма «Отель „Гранд Будапешт“» принес паре победу в очередном туре 11 сезона танцевального телешоу — вторую их победу подряд.

Instagram @kativarnava

Как и сама кинокартина, танец Варнавы и Тагинцева получился ярким и забавным. Известно, что эпатажность и юмор в сочетании с броской внешностью — сильные стороны Екатерины. Удачно подобранный наряд дополнил все перечисленное. Оттого иного результата по итогам конкурса быть не могло. Снимок в платье в числе многочисленных фанатов похвалили Ольга Бузова, Тимур Родригез и Катя IOWA.

«Как ты красива, невыносимо!»

«Ну, нереальна!»

«Это твоя остановка, 100%!»

«Чертова ведьма, как хороша!» — оценили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная Катя Варнава пожелала фанатам доброй ночи.