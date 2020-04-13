«Невыносимо красива»: Варнава показала эффектный образ для «Танцев со звездами»
Артистка снялась в платье, в котором исполнила победное танго на съемках известного телепроекта.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Поклонники Екатерины Варнавы смогли увидеть вблизи ее образ для одного из номеров в шоу «Танцы со звездами». Резидент Comedy Woman показала в Instagram роскошное платье с кружевами подвязкой на ноге, стилизованное под моду начала прошлого века. Снимок сделали перед ее выходом на сцену.
«Следующая остановка — „Отель Гранд Будапешт“», — подписала фото Варнава.
В этом наряде артистка успешно выступила с хореографом-постановщиком, чемпионом мира по латиноамериканским танцам Денисом Тагинцевым. Их номер с танго на тему фильма «Отель „Гранд Будапешт“» принес паре победу в очередном туре 11 сезона танцевального телешоу — вторую их победу подряд.
Как и сама кинокартина, танец Варнавы и Тагинцева получился ярким и забавным. Известно, что эпатажность и юмор в сочетании с броской внешностью — сильные стороны Екатерины. Удачно подобранный наряд дополнил все перечисленное. Оттого иного результата по итогам конкурса быть не могло. Снимок в платье в числе многочисленных фанатов похвалили Ольга Бузова, Тимур Родригез и Катя IOWA.
«Как ты красива, невыносимо!»
«Ну, нереальна!»
«Это твоя остановка, 100%!»
«Чертова ведьма, как хороша!» — оценили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная Катя Варнава пожелала фанатам доброй ночи.
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