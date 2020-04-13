В случае, если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россияне вряд ли сразу вернутся к привычному темпу и образу жизни. Такой прогноз сделал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН.

По словам ученого, все меры безопасности, предпринятые с целью борьбы с коронавирусом в России, основаны на трех главных принципах: положении дел в медико-биологической, экономической и политической ситуации. Так, если к концу месяца будет понятно, что количество зараженных с каждым днем становится меньше, то противоэпидемические мероприятия отменят. В противном случае — режим продлят.

«Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то „хвосты“ останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — пояснил Анатолий Альштейн.

Кроме того, медик уточнил, что выбор даты 30 апреля был сделан неслучайно. По словам эксперта, оценить результаты предпринятых государством мер безопасности можно только по истечении двух циклов, каждый из которых составляет две недели.

«14 дней — это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVID-19. Средний период — около пяти-шести дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», — подытожил собеседник информагентства.

12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила — понять, остановился ли в стране рост числа инфицированных коронавирусом или нет, можно будет понять уже 14–16 апреля. Однако преждевременные выводы все же делать не стоит.

Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по ситуации с коронавирусом в стране и мире на 13 апреля.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112