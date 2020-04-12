Голикова усомнилась в выходе России из ситуации с COVID-19 ко Дню Победы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к середине следующей недели — 14–16 апреля — появится понимание, остановился ли в стране рост числа инфицированных COVID-19.

«Мы бы хотели сначала выйти на плато (по количеству инфицированных — прим.ред.), потому что пока мы растем. И эти дни, 14–16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать», — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», отметив, что к этому времени закончится первый двухнедельный цикл «социального разобщения».

Голикова добавила, что делать преждевременные выводы не стоит.

«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — отметила она.

Ранее Голикова заявляла, что россияне могут начать «жать друг другу руки» ближе к лету, напоминает «Утро.ру». Вице-премьер отметила, что такое развитие ситуации возможно, если эпидемия коронавируса пойдет по благоприятному сценарию.

Как передавал 5-tv.ru, россиян предупредили о фейковой SMS-рассылке со штрафами за нарушение самоизоляции.

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