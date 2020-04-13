Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру достигло 1 855 502 человек. Болезнь унесла более 114 тысячи жизней по всему миру.
Фото: www.globallookpress.com / Muhammad Ata
Погибшие и пострадавшие на 13 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 855 502 человек. Болезнь унесла 114 243 жизней.
Ситуация в России
В России общее число зараженных COVID-19 достигло 15 806 человек. Всего было проведено более 1,2 миллиона тестов на коронавирус. Число жертв в стране увеличилось до 132 человек. Тем временем общее число поправившихся достигло 1 293.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 146 тысяч россиян. За сутки было проведено более 94 тысяч тестов на COVID-19.
В Москве, где согласно сведениям Оперативного штаба всего зафиксировано 10 158 случаев коронавируса, на сайте городского правительства mos.ru раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан. Оформить его можно онлайн в разделе «Услуги». Разрешительный документ понадобится с 15 апреля.
Все въезды в Москву частично перекрыты для движения автотранспорта.
Между тем, Россия не выйдет из карантина из-за коронавируса к 9 мая. Об этом заявила Голикова. По словам вице-премьера, неделя с 13 апреля покажет ключевые результаты самоизоляции.
А пока:
- количество подтвердившихся случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на Камчатке увеличилось до 21;
- 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек;
- два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в Алтайском крае, общее число заболевших 36;
- число официально подтвержденных случаев коронавируса в Мурманской области за последние сутки выросло в два раза до 128 человек, еще у 105 COVID-19 пока подозревают.
При этом, крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин. Вновь запустили конвейеры АвтоВАЗ, УАЗ, «Группа ГАЗ» и Автотор.
Ситуация в мире
Число жертв нового типа коронавируса в США возросло до 22 020, более 555 тысяч человек заразились. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса.
Трамп ввел режим «масштабного бедствия» из-за коронавируса. Экстренное положение объявлено сразу во всех 50 штатах впервые в истории страны.
Китайские ученые заявили о новых, неизвестных ранее симптомах, свидетельствующих о заражении коронавирусом. У некоторых пациентов с COVID-19 наблюдались проблемы с координацией, а также изменения в речи — она становилась растянутой и невнятной.
Католическая Пасха в Ватикане прошла в режиме онлайн-трансляции.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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