Девушка призналась, что больше не планирует участвовать в шоу.

Участница «Холостяка» Сапият Ахмедова рассказала о сложных моментах в проекте

Фото: Instagram @sunxsteel

Новый сезон шоу «Холостяк» стартовал 1 февраля. Изначально 25 девушек приняли участие в проекте, чтобы побороться за сердце врача-стоматолога Антона Криворотова. Сейчас осталось всего шесть участниц, среди которых с каждым выпуском растет дух конкуренции. Вчера из шоу выбыла врач из Петербурга Сапият Ахмедова. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro она поделилась впечатлениями о проекте и рассказала, что для нее значило участие в нем.

«Если честно, все настолько быстро случилось, что я не сразу поняла, что вообще происходит. Решение принималось за один день до начала съемок! Раз — и я уже перед камерой», — рассказала Сапият.

Она отметила, что Антон оказался очень галантным и обходительным. По словам Сапият, он чувствует человека, и их общение на проекте было искренним и легким.

«Ни разу не чувствовала, что я борюсь за что-то или кого-то. Все происходило естественно и легко», — добавила Сапият.

Самое сложное в проекте для Сапият было отсутствие возможности насладиться прогулками по красивым местам Португалии, и необходимость постоянно находиться в одном помещении. Она сравнила происходящее на проекте с изоляцией, но отметила, что благодаря этому опыту, ей теперь легче переносить вынужденное нахождение дома.

Участница также рассказала, что ей удалось избежать конфликтов на шоу и сохранить близкие отношения со многими девушками.

«Со мной невыгодно конфликтовать, все это понимали. Я — человек-помощь, человек-защита и забота. И у меня аптечка!», — поделилась Сапият.

Однако больше участие в шоу Сапият принимать не намерена. По словам участницы, Антон для нее единственный холостяк, и она хочет сохранить в памяти именно этот опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Холостяка» Антон Криворотов назвал качества идеальной девушки. 

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