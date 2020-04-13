Причиной разлада в отношениях с бойфрендом стал плотный график украинской певицы.

Солистка группы KAZKA поведала, почему рассталась с парнем

Фото: Instagram @kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассталась со своим парнем-иностранцем. Об этом сообщает Clutch.ru.

Основная причина разлада в паре — плотный график певицы. Александра призналась, что сейчас карьера для нее на первом месте, и она редко могла найти время для встреч с бойфрендом.

Помимо этого, близкие певицы не одобряли ее выбор, ведь молодой человек родом из Латвии. Родственники Александры не хотят, чтобы она строила отношений с иностранцами, а певица не привыкла идти против семьи.

«Иначе никак не может быть, потому что семья — это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих „хахалей“», — поделилась девушка.

Пара познакомилась на музыкальном фестивале в Будапеште — Sziget в октябре 2019 года. Однако Александра не раскрывала личности молодого человека.

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