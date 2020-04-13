Подозреваемого в жестоком убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело.

Обезглавленное тело нашли в Москве. Рядом бегал мужчина с окровавленным топором

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Обезглавленное тело нашли в строительном вагончике в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, неподалеку очевидцы видели бегающего с окровавленным топором мужчину.

Труп без головы обнаружили в ночь на 13 апреля. Он лежал на полу строительного вагончика на шоссе Энтузиастов. На теле были обнаружены множественные рубленные и колото-резаные раны.

Приехавшие на место полицейские вскоре задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 23-летний уроженец республики Башкортостан, проживающий в столице без регистрации. На его теле и одежде обнаружили следы крови.

Следственные органы главка СК РФ по Москве возбудили уголовное дело из-за убийства (часть первая статьи 105 УК РФ). По версии следствия, задержанный мужчина убил своего знакомого в ходе ссоры, вспыхнувшей во время застолья со спиртными напитками. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Москвы зарубил топором жившего с ним в одной квартире брата. После этого мужчина сам позвонил в полицию.

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