ТОП-4 мужчин по знаку зодиака, способных умиротворить любую тещу

Непростые отношения между зятьями и тещами стали основой для бесконечного количества анекдотов. Однако астрологи уверены: есть знаки зодиака среди мужчин, которые прекрасно уживутся даже с самой сварливой мамой возлюбленной. ТОП-4 опубликовал портал «Узнай Все».

Телец

У мужчин этого знака зодиака хватит терпения на любую выходку тещи. Даже если она будет бить посуду или топать ногами, он найдет в себе силы ответить только молчанием и улыбкой. Это усмирит даже самую отчаянную скандалистку. Через несколько часов они наверняка подружатся, и теща будет ласково называть зятя «сыночком».

Рак

Представители этого знака зодиака среди мужчин тоже отличаются терпением, но гораздо чаще пользуются умением найти компромисс. Эти черты спасают его как от гнева жены, так и от тещи. На выручку так же приходит изобретательность. Услышав от мамы возлюбленной, что он неумеха, Рак тут же что-нибудь починит.

Скорпион

Как ни странно, вспыльчивые и независимые Скорпионы находят общий язык с тещами в первый же день знакомства. На любые истерики они отвечают: «Женщины, что с них взять?» У стороннего наблюдателя даже может сложиться впечатление, что мужчины этого знака зодиака затыкают чем-то уши, когда теща начинает буянить.

Водолей

Мужчина-Водолей всегда найдет способ не ссориться с матерью возлюбленной. Например, купит ей билеты в театр или музей. С одной стороны, подарок смягчит ее отношение к нему, а с другой, позволит им не видится и, соответственно, ссорится.

Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг идеальных мужей по знаку зодиака. Астрологи уверяют, что дата рождения избранника оказывает важное влияние на то, каким будет брак с ним.