Музыканты решили отступить от привычных стандартов и не прогадали.

«Ночные снайперы» выпустили первый в истории рок-группы анимационный клип

Фото: Instagram @_diana_arbenina

Основатель популярной рок-группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина презентовала первый в истории коллектива анимационный клип. Премьера мультяшного видео на песню «Рим» состоялась на официальном YouTube-канале группы.

Основная идея забавного ролика в том, что нарисованный персонаж путешествует через миры, в погоне за собственным альтер эго. Зачастую он оказывается в самых неожиданных и очень комичных ситуациях. Необычная задумка настолько полюбилась фанатам знаменитого бэнда, что всего за несколько часов число просмотров видео перевалило за четыре тысячи.

«Это именно то, чего не хватало! Спасибо! Бомбически!»

«Какой прикольный клип! Классно, необычно»,

«Шедервально, глубоко и иронично… Браво! Обожаю ваше творчество!», — писали поклонники в комментариях.

Кроме того, пользователи сети намекнули Арбениной, что не стоит останавливаться на достигнутом: мультик и впрямь получился отличным, так почему бы не превратить смелый эксперимент в настоящую традицию?

 
 
 
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доброе утро страна! после рокового опасного взрывного марта апрель для меня детский месяц. мостик в определенно летний май. поэтому именно в апреле мы выпустим первый в истории «снайперов» мультипликационный клип. серьёзная программная песня «РИМ» выбрана не случайно. помните мюнхгаузена: «все глупости на свете делаются с серьезным выражением лица». самоирония господа вот что нас спасает. в любой даже самой патовой ситуации. а как иначе?) #дианаарбенина #arbenina #клип #рим #анимация #futureisnow #скоро

Публикация от  Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina)

К слову, в последнее время Диану Арбенину так и тянет сделать что-нибудь необычное. Так, например, совсем недавно артистка презентовала песню, написанную в духе раннего творчества группы. Лиричный трек «Казино» получил массу хвалебных отзывов в сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Арбенина восхитила поклонников женственным образом.

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