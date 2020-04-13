Сати Казанова призналась, что их первый с мужем поцелуй был «ужасным»

Певица Сати Казанова вместе со своим мужем — фотографом Стефано Тиоццо — отмечают маленькую годовщину. Однако супруги проводят этот день не вместе. Стефано сейчас находится на своей родине — в Италии и не может покинуть страну из-за карантина. Сати вынуждена оставаться в Москве. Пара не виделась уже больше месяца.

Сати выложила в Instagram их свадебное фото. Она поздравила мужа с юбилеем и рассказала, какие у нее были впечатления от Стефано после их первой встречи три года назад.

«Ты так трогательно встречал меня в аэропорту, так волновался… А наш первый поцелуй в машине был ужасным, если честно», — поделилась она.

Instagram @satikazanova

Сати отметила, что безумно скучает по супругу и ждет их встречи.

Подписчики поддержали певицу и пожелали поскорее встретиться со Стефано.

«Как же я вас понимаю! Грустно, но расстояние не преграда. Любовь она так только крепчает и дает повод ценить проведенные вместе минуты и секунды. Будьте счастливы»;

«Пусть те, кто вдали друг от друга, быстрее встретятся и будут вместе!!!» — написали пользователи в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Сати Казановой перепел гимн Российской империи.