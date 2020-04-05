«Боже, жену храни!» — Муж Сати Казановой перепел гимн Российской империи
Итальянский фотограф Стефано Тиоццо записал видеопослание к супруге, находясь на карантине из-за коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @satikazanova
Российская певица Сати Казанова в своем аккаунте в Instagram выложила видеопослание, которое ей отправил супруг — итальянский фотограф Стефано Тиоццо. В начале марта пару разлучила пандемия коронавируса — он был в Непале, а она в Индии. После командировок каждый уехал к себе на родину.
«Муж убьет меня за это! Не могла не выложить! Я в истерике!» — написала Сати Казанова в своем посте.
На кадрах видеоролика Стефано Тиоццо сидит за роялем и исполняет с акцентом на русском языке свою версию гимна Российской империи на фоне распространения коронавируса.
«Боже, жену храни на карантине. Спаси ее, пока муж в Италии. Спаси ее от коронавируса! Боже, жену храни!» — поет муж Сати Казановой.
Поклонники бывшей участницы группы «Фабрика» вслед за певицей пришли от увиденного и услышанного в неописуемый восторг.
«Прогресс в русском языке на лицо!»
«Любви и добра! Так трогательно!»
«Какой очаровательный парень!»
«Какой он дурашка! Смешной в хорошем смысле!»
«Молодец! Так держать», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru опубликовал пять грустных историй людей, которых разлучил коронавирус.
- 5 апр
- В Нижегородской области умерли две пациентки с коронавирусом
- 5 апр
- Антикризисный план: власти РФ ежедневно мониторят ситуацию с бизнесом
- 5 апр
- Назван самый явный симптом коронавируса
- 5 апр
- Когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса — мнение Тамары Глоба
- 5 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 5 апреля
- 5 апр
- «Помаду дать?!» — Лера Кудрявцева показала подписчикам, как ее дочь красит губы
- 5 апр
- Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
- 5 апр
- Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
- 5 апр
- Полное видео задержания москвича с собакой, который проклинал полицейских
- 5 апр
- Отмененная из-за коронавируса велогонка «Тур Фландрии» проходит в виртуальном формате
Читайте также
51%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?