Итальянский фотограф Стефано Тиоццо записал видеопослание к супруге, находясь на карантине из-за коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @satikazanova

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российская певица Сати Казанова в своем аккаунте в Instagram выложила видеопослание, которое ей отправил супруг — итальянский фотограф Стефано Тиоццо. В начале марта пару разлучила пандемия коронавируса — он был в Непале, а она в Индии. После командировок каждый уехал к себе на родину.

«Муж убьет меня за это! Не могла не выложить! Я в истерике!» — написала Сати Казанова в своем посте.

На кадрах видеоролика Стефано Тиоццо сидит за роялем и исполняет с акцентом на русском языке свою версию гимна Российской империи на фоне распространения коронавируса.

«Боже, жену храни на карантине. Спаси ее, пока муж в Италии. Спаси ее от коронавируса! Боже, жену храни!» — поет муж Сати Казановой.

Поклонники бывшей участницы группы «Фабрика» вслед за певицей пришли от увиденного и услышанного в неописуемый восторг.

«Прогресс в русском языке на лицо!»

«Любви и добра! Так трогательно!»

«Какой очаровательный парень!»

«Какой он дурашка! Смешной в хорошем смысле!»

«Молодец! Так держать», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал пять грустных историй людей, которых разлучил коронавирус.

Тема:
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