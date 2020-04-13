Правительство РФ представило дополнительные меры поддержки экономики
В частности, отсрочку по уплате налогов и сборов получат представители малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru
Правительство по поручению президента выделило 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях подведомственных органов исполнительной власти, включая силовые правоохранительные структуры. Мы также выделим из резервного фонда около 640 миллионов рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Планируется развернуть более 630 таких мест», — сказал премьер-министр РФ.
Мишустин поручил Минздраву и губернаторам следить за тем, чтобы в условиях пандемии пациентам с другими заболеваниями своевременно оказывалась профессиональная медпомощь.
Правительством по поручению президента также принято ряд мер для поддержки экономики. В частности, отсрочку по уплате страховых взносов получат представители малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей. Для них также будут перенесены на полгода сроки уплаты налогов и сборов. Погасить задолженности предприниматели могут не сразу после завершения отсрочки, а равным долями еще в течение года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Голикова призвала не бояться статистики по инфицированным коронавирусом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
75%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?