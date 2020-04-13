В частности, отсрочку по уплате налогов и сборов получат представители малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

Правительство по поручению президента выделило 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях подведомственных органов исполнительной власти, включая силовые правоохранительные структуры. Мы также выделим из резервного фонда около 640 миллионов рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Планируется развернуть более 630 таких мест», — сказал премьер-министр РФ.

Мишустин поручил Минздраву и губернаторам следить за тем, чтобы в условиях пандемии пациентам с другими заболеваниями своевременно оказывалась профессиональная медпомощь.

Правительством по поручению президента также принято ряд мер для поддержки экономики. В частности, отсрочку по уплате страховых взносов получат представители малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей. Для них также будут перенесены на полгода сроки уплаты налогов и сборов. Погасить задолженности предприниматели могут не сразу после завершения отсрочки, а равным долями еще в течение года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Голикова призвала не бояться статистики по инфицированным коронавирусом.

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