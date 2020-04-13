Вице-премьер отметила, что в среднем число заразившихся COVID-19 в России увеличивается на 17-18% в день.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Кристина Кормилицына, Павел Бедняков; www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян не бояться статистики по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

«С точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные. Даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит», — цитирует ее ФАН.

Голикова отметила, в среднем число заразившихся коронавирусом увеличивается на 17-18% в сутки. Ни одна математическая модель распространения COVID-19 в России пока не подтвердилась. По ее словам, не нужно пугаться статистики. Сейчас важно найти «хрупкий, но компромисс между ограничительными мерами и работой экономики».

«Все равно эпидемия пройдет, пандемия закончится, и мы вернемся к нормальной, обычной жизни, и тогда мы будем подводить итоги», — подытожила вице-премьер.

Как сообщал 5-tv.ru, общее число зараженных коронавирусом в России, по последним данным, составляет чуть более 18,3 тысячи человек. За последние сутки их число увеличилось на 2,5 тысячи.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович в беседе с 5-tv.ru назвала «тревожным сигналом» смену динамики распространения СОVID-19 в России.

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Тема:
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