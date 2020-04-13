«Счастливая семья!» — Самбурская обескуражила поклонников новым фото
Пользователи сети не на шутку перепугались, увидев звезду в обнимку с годовалым ребенком.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Звезда «Универа» Настасья Самбурская в честь Дня космонавтики решила сделать поклонникам подарок и выложила в Instagram редкое семейное фото. На снимке: 33-летняя актриса позирует рядом с бородатым и статным мужчиной, на руках у которого маленький мальчик.
«Мы очень счастливая семья, всем счастья!» — подписала пост Настасья.
В комментариях фанаты звезды один за другим поздравляли актрису с рождением ребенка. Кто-то даже заметил: «Носик у сынишки ваш. Как быстро вырос!». Однако все оказалось не так-то просто.
Как известно, Самбурская тщательно скрывает личную жизнь и никогда ранее не говорила ни о свадьбе, ни о беременности. Особо внимательные фолловеры предположили, что семейное фото — банальный розыгрыш, и не прогадали.
«В смысле семья?! Где-то подвох!»
«Мастерица фотошопа!»
«И сейчас все будут орать «ну наконец-то, Настя“», — отметили фанаты звезды.
Оказалось, Настасья и впрямь разыграла публику, выложив стоп-кадр из сериала «Две жены», где снимается вместе с актером Олегом Морозовым.
Впрочем, такой шок-контент встречается на страничке Самбурской не впервые. Так, однажды фолловеры Настасьи пришли в оцепенение, увидев ее на фото «без зрачков и зубов». Как выяснилось позже — актриса просто сфотографировалась «нерабочей стороной».
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Настастья Самбурская считает скандал с избиением Агаты Муцениеце настоящим фарсом.
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